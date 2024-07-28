Победительница одного из сезонов, а теперь судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, что у ее мамы на огороде кабачки цветут и растут до октября.

Цветы кабачка можно начинять, готовить во фритюре или на пару, запекать, добавлять в омлет, блины или фритату. А из самих кабачков на этот раз "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская решила приготовить блины и поделилась рецептом.

Для приготовления кабачковых блинов "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:

кабачок или цуккини - 300-400 г

яйцо – 1 шт.

мука – 3 ст.л.

соль, перец, чеснок, лук, укроп – по вкусу

Кабачок "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская натирает на мелкой терке и отжимает лишнюю воду. Добавляем яйцо, муку, выжатый чеснок, мелко нарезанный лук, укроп, соль, перец и перемешиваем до однородности.

На этот раз "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская решила добавить в блины также цветы кабачка, но это не обязательно. На разогретой сковороде со сливочным маслом шеф-повар припустила цветы, а сверху залила их кабачковой массой и равномерно распределила ее по сковороде.

Жарить такой блинчик нужно 5-6 минут с одной стороны, а потом еще столько же с другой. Блин получается очень нежным, поэтому переворачивать его лучше с помощью тарелки, как показано на видео.

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