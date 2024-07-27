Фаршированные перцы – довольно простое в приготовлении, вкусное и легкое блюдо, прекрасное для летнего времени, а по этому рецепту они получаются идеальными.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкусные и сочные фаршированные перцы, в которых мало риса и много овощей.

"Ленивый вариант без зажарок, отваривания риса и танцев с бубном. Знаю, что вариантов множество, но получается быстро, вкусно и сытно. А еще достаточно полезно и сочно, потому что много овощей и мало риса", – советует шеф-повар.

На шесть перцев (можно брать и обычную Белозерку) нам понадобятся следующие ингредиенты:

рис - 1 небольшой стакан

фарш (шеф-повар взяла куриный) – 600 г

кабачок – 1 шт. среднего размера

морковь - 1 большая

лук - 1 большой

чеснок – 5 зубчиков

сельдерей - 2 стебля

томаты - 1 банка в собственном соке или 400 г обычных помидоров, очищенных от кожуры и нарезанных

сливки – 150 г

соль, перец, копченая паприка, лавровый лист и любимые специи – по вкусу

Рис очень хорошо промываем, пока вода не станет прозрачной, а затем немного замачиваем в воде.

Кабачок и морковь натираем на крупной терке, чеснок – на мелкой терке, лук мелко нарезаем. Овощи смешиваем с промытым рисом, добавляем соль и перец по вкусу.

С перцев срезаем "шляпки", зачищаем от семян и прожилок. Плотно наполняем перцы начинкой, оставляя сверху немного места.

Перцы выкладываем в форму для запекания. Если вдруг осталась начинка, выкладываем ее в промежутках. Сверху на перцы выкладываем половину томатов и посыпаем мелко нарезанным сельдереем.

Остальные помидоры смешиваем со сливками, добавляем специи по вкусу, а также доливаем воду так, чтобы эта заливка покрыла перцы на половину.

Накрываем перцы шляпками, накрываем форму крышкой или фольгой, отправляем в разогретую до 180 градусов духовку и тушим 1 час 20 минут после закипания жидкости.

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