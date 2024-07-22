Украинцам рассказали, как можно по частям погасить долги за коммуналку.

Жители Киева, имеющие долги за жилищно-коммунальные услуги, могут заключить договор о реструктуризации долга и платить его частями. Это поможет избежать отключения коммунальных услуг.

Об этом сообщает Центр коммунального сервиса. В КГГА недавно объявили о накопивших мероприятиях по должникам:

за тепло- и водоснабжение - около 7,5 млрд грн;

за горячее водоснабжение и отопление - более 6,2 млрд грн;

за снабжение холодной водой и водоотводом — 1,2 млрд грн.

В новых квитанциях для систематически не платящих коммунальные счета будет указана пеня. Однако после заключения договора реструктуризации штрафные санкции больше не будут начисляться.

Как отметила заместитель директора ЦКС Юлия Петрик, для заключения договора о реструктуризации следует обратиться в Центр коммунального сервиса. Реструктуризация не только оградит потребителя от штрафов, но и сохранит возможность получения субсидии. Ведь субсидия не начисляется потребителям с долгами больше трех месяцев, если сумма долга превышает 680 грн.

Как оплатить долг за услуги ЖКХ по частям

Чтобы уплатить долг по частям, нужно заключить договор реструктуризации, сделав следующие шаги:

Посетить любой сервисный центр (по предварительной записи или в порядке живой очереди) или передать документы через мессенджеры Facebook, Skype или Telegram. Написать заявление в любой форме. Специалисты могут помочь в ее составлении. Добавить паспорт (ID-карту) и идентификационный код (ИНН). Если ИНН не указано в ID-карте, добавить правоустанавливающий документ на жилье и выписку из госреестра прав на недвижимое имущество.

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