В настоящее время украинец находится под стражей - ему грозит наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали диверсанта, который по заданию разведки россии готовил серию поджогов на стратегических объектах Укрзализныци в Киеве. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.

Основной целью противника было взорвать релейные шкафы, расположенные по главным железнодорожным маршрутам в столице. Для совершения диверсионных актов оккупанты привлекли местного жителя, который искал быстрый заработок через телеграммы-каналы, и таким образом попал под влияние россии.

Для выполнения задачи врага фигурант сначала согласовал «цель на поджог» с куратором, а затем вылил легковоспламеняющуюся смесь на техническое оборудование Укрзализныци и поджег его.

После этого диверсант снял огонь на камеру своего телефона, чтобы передать отчет спецслужбе страны-агрессора. Сотрудники СБУ задокументировали деструктивную деятельность вражеского диверсанта и задержали его по горячим следам во время спецоперации в Киеве.

По имеющимся данным, у злоумышленника были в планах еще несколько поджогов на ключевых объектах Укрзализныци. Таким образом, противник надеялся нанести вред логистике Вооруженных сил.

На основе собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по статьям 28 части 2 и 113 части 2 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время диверсант находится под стражей. Ему грозит наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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