Экс-чиновнику Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны Украины выдвинули подозрение. Сообщается, что его действия привели к убыткам государственного бюджета более чем на миллион гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Бывший чиновник Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны Украины заключил соглашение с частным предприятием на строительство водопровода для одного из вооруженных формирований региона на сумму почти один миллион гривен.

Однако строительство фактически не было реализовано, а полученные средства чиновник и предприниматель распределили между собой. Эти махинации нанесли ущерб для государственного бюджета на почти миллион гривен.

Бывшему должностному лицу выдвинули подозрение в небрежном отношении к военной службе (часть 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины), что может привести к семилетнему лишению свободы. Руководителя предприятия обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (часть 2 статьи 364-1, часть 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины). Расследование продолжается для выявления других фактов противоправной деятельности.

Напомним, что в Одессе предприятие заключило соглашение с обществом на приобретение источника резервного энергопитания для обеспечения работы водно-канализационного хозяйства.

Не проверив обоснование стоимости генератора, обвиняемый подписал настоящий договор. В результате подрядчику было перечислено более 350 тыс. грн лишних бюджетных средств, что привело к ущербу местному бюджету.

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