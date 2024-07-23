Коммунальщики рассказали украинцам об одной важной процедуре, которую нужно сделать, чтобы не переплачивать за коммунальные услуги.

Проверка счетчиков обязательна для каждого, у кого они есть. Если вы не пройдете проверку вовремя, показания счетчиков могут быть признаны недействительными, а платежи могут значительно возрасти.

Об этом напоминает коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса". Своевременная проверка счетчиков помогает обеспечить их исправность и правильность начислений за услуги. В случае обнаружения неисправностей это позволяет своевременно принять необходимые меры.

Если проверка счетчика не будет проведена вовремя, его могут снять с учета и поставщики услуг не смогут использовать его показания для расчетов. Начисления будут производиться по данным общедомового счетчика или по нормам потребления, что приведет к увеличению сумм в платежках.

Чтобы проверить счетчик, необходимо обратиться к водоканалу или специализированным службам, предоставляющим такие услуги. Стоимость проверки также несет потребитель. После метрологической проверки водяных и тепловых счетчиков необходимо сообщить об этом облэнерго и теплоэнерго.

Для этого необходимо предоставить скан-копии следующих документов:

Свидетельство о прохождении проверки.

Протокол проверки или акт выполненных работ, если проверка производилась без демонтажа счетчика.

Акты демонтажа и монтажа счетчика.

Акты опломбирования и распломбировки, если проверка производилась с демонтажем.

Фото счетчиков на момент обращения и указать адрес проживания.

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