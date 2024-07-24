Согласно словам Демьяна Ганулы, полиция уже занимается инцидентом, который произошел на перекрестке улиц Бабеля и Головковской в Одессе.

На нападение с ножом на военного ВСУ в Одессе зареагировали украинские десантники. Заместитель командира 2-го десантно-штурмового батальона 95-й ОДШБр, Сергей Поемчук, высказал мнение в эфире Вечер.LIVE , что в такое время все споры не имеют смысла, поскольку Вооруженные Силы Украины нуждаются в поддержке каждого.

Согласно видео и рассказу, опубликованным в Telegram-канале общественного активиста Демьяна Ганула, одесскому байкеру не понравились татуировки оказавшегося военным молодого человека. После того, как словесные споры закончились, произошла стычка, во время которой байкер применил нож и угрожал им военнослужащему.

При этом байкер высказывался оскорбительно в сторону бойцов ВСУ и кричал, что они "скоро все погибнут", провоцировал языковой конфликт и кричал, что их всех чем-то "накололи". Вот такие и наводят ракеты в мирные города.

Согласно словам Демьяна Ганулы, полиция уже занимается инцидентом, который произошел на перекрестке улиц Бабеля и Головковской, поскольку потерпевший подал соответствующее заявление. Ганул утверждает, что и у СБУ, и у полиции есть все основания для проверки байкера, поскольку его действия, по мнению активиста, нарушают несколько статей уголовного кодекса.

По мнению майора Сергея Поемчука, заместителя командира 2-го десантно-штурмового батальона 95-й ОДШБр, провоцирующие военных лица должны сами проверить свои силы на фронте.

"Провоцирующие лица презирают, я приглашаю их к нам, держать оборону, уничтожать врага, возможно, они тогда поймут военных", — отметил Поемчук.

По его словам, в это время спекуляции и конфликты не стоит заниматься. Вооруженные Силы Украины и страны нуждаются в поддержке каждого гражданина. Майор призвал всех сосредоточиться на общественном единстве, чтобы добиться победы над врагом.

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