Украинцам рассказали о том, какие штрафы они могут получить, если нарушат некоторые правила.

Многие водители мечтают усовершенствовать свои автомобили, но когда дело доходит до тормозной системы, лучше действовать осторожно. Недавно в Украине были ужесточены правила самовольного вмешательства в тормозную систему автомобиля. Давайте рассмотрим, какие последствия это может иметь.

Опасность вмешательства в тормозную систему

Тормозная система является одной из важнейших составляющих автомобиля, непосредственно влияющей на безопасность движения. Производители разрабатывают тормозные системы с учетом всех технических характеристик конкретной модели автомобиля, чтобы обеспечить ее максимальную эффективность и безопасность. Даже если вы решили самостоятельно заменить тормозную жидкость, следует делать это очень осторожно. Тормозная жидкость не сжимается и передает усилия от педали к тормозным колодкам. Если во время торможения жидкость перегревается и закипает, выделяется сжимающийся пар, что может привести к отказу тормозной системы.

Что запрещено делать

Изменять конструкцию тормозов по своему усмотрению

Использовать несертифицированную тормозную жидкость

Установка деталей, не предусмотренных для вашей модели автомобиля

Все, что не одобрено производителем вашего автомобиля, подлежит запрету. Водители, нарушающие эти требования, могут быть оштрафованы.

Возможные штрафы

За первое нарушение водителю грозит штраф от 340 до 680 гривен. Если нарушение повторится в течение года, сумма штрафа может возрасти до 850-1700 гривен. В некоторых случаях водители могут временно отстранить от управления транспортным средством до устранения нарушений.

Источник: Телеграф

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