Мобильным операторам, в том числе компании «Киевстар», объявили новые жесткие условия, которые в итоге скажутся на абонентах.

Абоненты компании «Киевстар» на фоне отключений электроэнергии продолжают сталкиваться с рядом сложностей, пишет Politeka.net.

«Киевстар, нет часто обслуживания и часто нет интернета, то сделайте, чтобы это время пока отключают электроэнергию, чтобы пакет услуг, чтобы подключали бесплатно, потому что оно не стоит того, что вносить оплату и нет возможности пользоваться»,

«У меня 2 сим карточки и на одной есть моб интернет, а на второй нет (исчез 4 дня). Что мне делать?",

«Интернет исчезает вместе со светом» , – сообщают о своих проблемах абоненты «Киевстар».

В «Киевстар» на жалобы реагируют и напоминают, что ситуация с отключением электроэнергии возникла не по вине компании, а из-за военной агрессии РФ и обстрелов энергетической инфтракструктуры. Также в «Киевстар» сообщают абонентам, что в таком случае компенсация не предусмотрена и биллинг продолжает работать в автоматическом режиме.

Однако, судя по новому решению, ситуация для абонентов мобильных операторов, включая клиентов «Киевстар», все же улучшится.

Будет ли у "Киевстар" связь без электроэнергии.

Власти обязали мобильных операторов обеспечить работу сети без света в течение большего периода, чем сейчас. Согласно новым условиям, при отключениях электроэнергии мобильная связь должна быть доступна в течение 10 часов вместо 4 часов.

Как отмечается в новом решении, до 1 октября текущего года не менее 60% базовых станций должны иметь резервное питание, обеспечивающее указанный период автономного действия.

До конца января 2025 года его должны иметь 100% базовых станций.

Будет ли у "Киевстар" связь без электроэнергии.

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