Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова представила рецепт полезных куриных котлет с овощами. Котлеты получаются диетическими, нежными и вкусными, что позволяет наслаждаться ими даже во время похудения.
Для приготовления куриных котлет потребуются:
- 520 г куриного филе
- 120 г сладкого перца
- 120 г лука
- 10 г масла гхи (или другого масла для жарки)
- 1 яйцо
- 10 г зелени укропа
- Соль и перец по вкусу
Сначала куриное филе нужно нарезать ножом на мелкие кусочки, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Сладкий перец и лук нарезать мелкими кубиками, во французской кухне такая нарезка называется брюнуаз. Зелень укропа измельчить ножом.
На разогретой сковороде с добавлением масла гхи и двух столовых ложек воды под крышкой притомить лук до золотистого цвета.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в одной емкости смешать измельченное куриное филе, обжаренный лук, нарезанный сладкий перец, укроп и куриное яйцо. Добавить соль и специи по вкусу, хорошо перемешать до однородности.
Для придания котлетам максимальной пользы Татьяна Литвинова решила запекать их, а не жарить. Она использовала силиконовые формочки, которые заполнила мясо-овощной массой и отправила в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
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