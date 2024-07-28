Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова представила рецепт полезных куриных котлет с овощами. Котлеты получаются диетическими, нежными и вкусными, что позволяет наслаждаться ими даже во время похудения.

Для приготовления куриных котлет потребуются:

520 г куриного филе

120 г сладкого перца

120 г лука

10 г масла гхи (или другого масла для жарки)

1 яйцо

10 г зелени укропа

Соль и перец по вкусу

Сначала куриное филе нужно нарезать ножом на мелкие кусочки, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Сладкий перец и лук нарезать мелкими кубиками, во французской кухне такая нарезка называется брюнуаз. Зелень укропа измельчить ножом.

На разогретой сковороде с добавлением масла гхи и двух столовых ложек воды под крышкой притомить лук до золотистого цвета.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в одной емкости смешать измельченное куриное филе, обжаренный лук, нарезанный сладкий перец, укроп и куриное яйцо. Добавить соль и специи по вкусу, хорошо перемешать до однородности.

Для придания котлетам максимальной пользы Татьяна Литвинова решила запекать их, а не жарить. Она использовала силиконовые формочки, которые заполнила мясо-овощной массой и отправила в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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