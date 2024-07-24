В Киевской области будут судить должностную должность и ее сообщников за взятку в размере $21 тыс.

За получение взятки в размере $21 тыс. будут судить должностную должность Института НААН Украины и двух ее сообщников, информируют в Киевской областной прокуратуре .

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя директора одного из институтов НААН Украины по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, а также двух лиц, обвиняемых в пособничестве в получении взятки (ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27) ч. 4 ст.

Следствие установило, что должностное лицо требовало и получило от председателя фермерского хозяйства $21,2 тыс. США.

Эту сумму фермер должен был оплатить для расчетов по прошлогоднему договору обработки 453 га земли, принадлежащей институту, и для возможности заключения договора аренды на текущий год.

Заместитель директора института действовала в сговоре с двумя знакомыми, которых привлекла для получения взятки.

Досудебное расследование проводили следователи Полиции Киевской области при оперативном сопровождении ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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