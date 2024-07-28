Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала в деталях, как сделать вкусный салат с овощами и икрой минтая.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова представила особенный рецепт салата "Мимоза", который включает фаршированные икрой минтая яйца, придавая традиционному блюду новый и интересный вкус.

Ингредиенты

Для салата:

5 крупных яиц

300 г моркови

300 г картошки

50 г зеленого лука

3-4 перепелиных яйца

Для соуса:

1 яйцо

100 г растительного масла

250 г икры минтая

Сначала сварите вкрутую 5 крупных яиц. Остудите их в холодной воде, затем очистите и разделите белки от желтков. Отварите морковь и картошку до готовности. Очистите их и натрите на крупной терке, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Мелко нарежьте зеленый лук. Перепелиные яйца отварите в течение 3-4 минут, затем очистите и разрежьте пополам. На плоской тарелке выложите первым слоем натертую картошку и смажьте ее частью соуса.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, вторым слоем выложите натертую морковь и снова смажьте соусом. Третьим слоем уложите нарезанные белки крупных яиц, также смазав их соусом. Четвертым слоем выложите натертые желтки крупных яиц и добавьте соус.

Последним, пятым слоем, посыпьте салат нарезанным зеленым луком. Сверху аккуратно уложите половинки перепелиных яиц. В глубокой миске взбейте яйцо, постепенно добавляя растительное масло, пока не получите однородную массу, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Добавьте икру минтая в соус и тщательно перемешайте. Охладите салат в холодильнике перед подачей. При подаче украсьте блюдо зеленым луком и половинками перепелиных яиц.

Последние новости Украины:

Лучше шарлотки: рецепт запеканки с яблоком от победительницы "Зважені та щасливі".

Вместо обычного шашлыка: "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт вкуснейшего мяса.

Нужно всего 10 минут: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкусной пасты из кабачка.