Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова представила особенный рецепт салата "Мимоза", который включает фаршированные икрой минтая яйца, придавая традиционному блюду новый и интересный вкус.
Ингредиенты
Для салата:
- 5 крупных яиц
- 300 г моркови
- 300 г картошки
- 50 г зеленого лука
- 3-4 перепелиных яйца
Для соуса:
- 1 яйцо
- 100 г растительного масла
- 250 г икры минтая
Сначала сварите вкрутую 5 крупных яиц. Остудите их в холодной воде, затем очистите и разделите белки от желтков. Отварите морковь и картошку до готовности. Очистите их и натрите на крупной терке, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Мелко нарежьте зеленый лук. Перепелиные яйца отварите в течение 3-4 минут, затем очистите и разрежьте пополам. На плоской тарелке выложите первым слоем натертую картошку и смажьте ее частью соуса.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, вторым слоем выложите натертую морковь и снова смажьте соусом. Третьим слоем уложите нарезанные белки крупных яиц, также смазав их соусом. Четвертым слоем выложите натертые желтки крупных яиц и добавьте соус.
Последним, пятым слоем, посыпьте салат нарезанным зеленым луком. Сверху аккуратно уложите половинки перепелиных яиц. В глубокой миске взбейте яйцо, постепенно добавляя растительное масло, пока не получите однородную массу, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Добавьте икру минтая в соус и тщательно перемешайте. Охладите салат в холодильнике перед подачей. При подаче украсьте блюдо зеленым луком и половинками перепелиных яиц.
Последние новости Украины:
Лучше шарлотки: рецепт запеканки с яблоком от победительницы "Зважені та щасливі".
Вместо обычного шашлыка: "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт вкуснейшего мяса.
Нужно всего 10 минут: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкусной пасты из кабачка.