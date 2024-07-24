Виновникам грозит: лишение свободы сроком от 7 до 12 лет; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

В Украине будут судить двух должностных лиц "Энергоатома", подозреваемых в злоупотреблении 100 млн грн во время строительства хранилища отработанного ядерного топлива. Дело уже передано в суд. Также, по данным следствия, в указанной схеме принимали участие руководитель и юрист частной компании, которые также могут стать обвиняемыми.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Схему разоблачили еще в 2023 году, а следствие завершилось в начале 2024-го.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что будут судить четырех человек, среди которых два должностных лица государственного предприятия, руководитель и юрист частной компании. В ходе предварительного следствия производство в отношении одного из подозреваемых было закрыто из-за его смерти.

В результате действий злоумышленников "Энергоатом" переплатил втрое за оборудование системы радиационного контроля, необходимого для завершения строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Подозрения выдвинуты по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает: лишение свободы сроком от 7 до 12 лет; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет; конфискацию имущества.

По выводам следствия, в течение 2017-2020 годов были выполнены строительные работы для "Энергоатома" по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива. С целью выбытия средств "Энергоатома" дополнительными соглашениями была увеличена цена контракта втрое — с 421 млн. гривен до 1,497 млрд. гривен, включив в условия поставки оборудования системы радиационного контроля.

Это оборудование было приобретено компанией-подрядчиком по рыночной стоимости, но в 2021 году продано "Энергоатома" по втрое большей цене. Эти действия привели к тому, что "Энергоатом" переплатил около 100 миллионов гривен.

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