В Киеве произвели капитальный ремонт парка "Молодежный", что привело к убыткам более чем на 614 тысяч гривен. Директору коммунального предприятия объявили о подозрении, сообщает Киевская городская прокуратура. Следствие установило, что осенью 2022 года КП по содержанию зеленых насаждений заключило договор на капитальный ремонт парка "Молодежный" в Деснянском районе столицы.

В стоимость работ были включены завышенные цены на строительные материалы, что повлекло за собой убытки бюджета на сумму более 614 тысяч гривен. "Директор коммунального предприятия, не проверив среднюю рыночную стоимость строительных материалов, подписал договор подряда с предприятием на проведение капитального ремонта парка "Молодежный"", - отмечают в прокуратуре.

Расследование показало, что цены на щебень и гранотсевы были завышены вдвое, что значительно повлияло на общую стоимость договора подряда, которая составляла более 2 миллионов гривен. "При процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры г. Киева, директору КП по содержанию зеленых насаждений Деснянского района поставлено в известность о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", — резюмируют в правоохранительных органах.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

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