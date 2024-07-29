В приложении Действие ввели новую функцию, позволяющую гражданам узнавать причину отказа в перерегистрации автомобиля непосредственно через приложение. Это значительно упрощает процесс и уменьшает потребность в обращениях в сервисные центры МВД.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. "Команда действия постоянно совершенствует водительские услуги вместе с МВД и сервисными центрами. Теперь действие будет указывать причину отказа в перерегистрации", - отметил он.

Раньше гражданам приходилось обращаться в сервисный центр МВД, чтобы узнать причину отказа в перерегистрации автомобиля, что потребовало дополнительного времени и усилий. Теперь эта информация доступна непосредственно в приложении, что способствует повышению удобства использования государственных услуг и уменьшению бюрократических процедур.

В случае отказа в перерегистрации автомобиля гражданин получит уведомление в приложении с указанием причины. Это позволит быстрее понять, какие документы или информацию необходимо предоставить для успешной перерегистрации транспортного средства. Для перерегистрации автомобиля через Действие необходимо подать заявку на получение услуги, которую могут совершить как заявитель лично, так и через законного представителя. В заявке должны указываться паспортные данные, налоговый номер участников соглашения, а также свидетельство о регистрации автомобиля. Услуга доступна только физическим лицам и только для первой продажи транспортного средства в текущем году.

Первым шагом является создание заявки на продажу автомобиля. После этого заявка направляется покупателю, который может внести дополнительную информацию и выбрать, желает ли он получить пластиковое свидетельство о регистрации, будет ли достаточно цифрового документа. После внесения всех необходимых данных формируется договор купли-продажи, проходящий автоматическую проверку по базам и реестрам.

Администратор сервисного центра печатает свидетельство регистрации транспортного средства, а если покупатель выбрал номерной знак, его закрепляет работник сервисного центра. Полный пакет документов передается в ГП "Инфотех", которое направляет свидетельство о регистрации и номерной знак в Укрпочту для доставки в течение 10 дней.

По словам Михаила Федорова, по состоянию на июль 2024 года украинцы перерегистрировали автомобили через действие более 140 тысяч раз. Это свидетельствует о большой популярности и эффективности сервиса среди граждан.

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