Украинец собирал деньги для ВСУ, но никаких дронов он не приобрел, а присвоил собранные средства.

Житель Ровенщины, имевший судимость и отбывавший испытательный срок, решил заработать на войне, опубликовав фейковое объявление о сборе средств на дроны для Вооруженных Сил Украины. Суд Сарненского района Ровенской области возложил вину на преступника, который похитил собранные пожертвования на сумму около 1 500 гривен. Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Купив мобильный телефон и сим-карты, мошенник зарегистрировался в мессенджере Telegram и, под видом волонтера, стал размещать объявления о сборе средств на FPV-дроны для одной из бригад Вооруженных Сил Украины. Он выложил первое объявление в Telegram-канале "Сарненщина криминальная" и указал номер карты А-банка для перевода денег.

Однако никаких дронов он не приобрел, а присвоил собранные средства. Первым объявлением он собрал 500 гривен. Затем он продолжал выкладывать схожие объявления, набирая еще 590 гривен от доверчивых граждан.

Находясь на местном вокзале, преступник украл универсальную мобильную батарею марки "Intenso" на сумму 350 гривен и повербанка "KLGO" на 289 гривен.

После этого мошенник продолжал размещать объявления о сборе средств на дроны и снова присвоил 545 гривен. По данным следствия и медицинской экспертизы вор, страдавший наркотической и алкогольной зависимостью, совершил несколько других краж, пока не был задержан правоохранителями.

В суде, учитывая общие обстоятельства дела, высокая степень тяжести преступлений, а также история уголовных действий виновника, не впервые отвечающего перед законом, было решено назначить ему наказание в виде лишения свободы на пять лет.

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