В этот раз у себя в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раассказал, шашлык жарится на углях до золотистой корочки, оставаясь при этом нежным и ароматным. Поэтому, чтобы получить идеальное мясо, есть несколько секретов.

Ингредиенты:

Филе куриного бедра – 1 кг

Бекон – 600-700 г

Лук – 3 шт

Розмарин – 2 веточки

Соль – 1 ч.л

Перец черный молотый – ½ ч.л

Приготовление:

Филе куриного бедра тщательно отбить, чтобы оно стало мягче и тоньше. Лук нарезать полукольцами и смешать с измельченным розмарином. Добавить эту смесь к филе, приправить солью и черным молотым перцем. Оставить мариноваться на 1 час, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Разложить бекон на пищевую пленку. На каждый кусок бекона выложить по 2 филе курицы и аккуратно завернуть в рулеты с помощью пленки. Готовые рулеты нанизать на шампуры и нарезать на кусочки, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Жарить шашлык на углях до золотистой корочки, примерно 20 минут. Также "Мастер Шеф" Хименес-Браво заметил, лучше периодически переворачивать мясо, чтобы оно равномерно приготовилось.

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