В этот раз у себя в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил сделать вкусное мороженое без заморочек и из простіх продуктов. Так, по словам кулинара, этот рецепт позволяет легко приготовить настоящий вкусный пломбир дома.

Ингредиенты:

Сливки 33% - 500 г

Сгущенка Ириска - 200 г

Печенье - 100 г

Приготовление:

Охлажденные сливки взбить на средних оборотах до мягкого и воздушного состояния, сразу советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавить сгущенку и продолжить взбивать до получения пышной массы. После "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, в емкость выложить слой печенья, сверху разместить взбитую массу и снова покрыть печеньем.

Охладить в морозильной камере до полного замерзания, это может занять несколько часов, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Готовое мороженое будет нежным, вкусным и приятно хрустящим благодаря слоям печенья.

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