На данный момент задержаны два организатора группировки - блоггер и псевдоэксперт - за совершенные преступления провокаторам грозит до 8 лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины предприняла успешные меры по предотвращению новых попыток дестабилизации общественно-политической ситуации в разных регионах Украины. В частности, была ликвидирована преступная группировка, которая пыталась помешать мобилизации и разглашала информацию об украинских военных. Как сообщили в СБУ, во главе банды стоял известный медийный человек.

Превентивные мероприятия были проведены в Киевской, Одесской, Харьковской и Закарпатской областях, как отмечено в сообщении.

Одним из организаторов криминальной группы оказался бывший ведущий популярных украинских телепроектов, ныне известный блогер и распространяющий прокремлевские нарративы.

Известно, что этот организатор привлек, по крайней мере, семерых сообщников для информационно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора. Среди них – псевдоэксперты, администраторы интернет-сообществ и специалисты по видеомонтажу. Участники группы выдали себя за журналистов, используя фейковые удостоверения незарегистрированных изданий для маскировки своей взрывной деятельности.

По данным расследования, участники призвали к вооруженному сопротивлению против работников ТЦК и правоохранительных органов, а также распространяли ложную информацию об украинских защитниках. Для широкого распространения провокационного контента преступники создали собственную сеть каналов и страниц в YouTube, Telegram и Facebook с общей аудиторией более 600 тысяч пользователей, сообщили в СБУ.

На созданных веб-ресурсах провокаторы организовывали онлайн-трансляции, публиковали посты и видео с инструкциями по использованию силовых методов для уклонения от мобилизации. Кроме этого, фигуранты запустили сайт, где размещали персональные данные украинских военных, в том числе сотрудников ТЦК и полиции. Свои действия провокаторы координировали через анонимный чат в мессенджере.

На данный момент задержаны два организатора группировки – блоггер и псевдоэксперт. Им объявлено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований (часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении подозрения всем остальным участникам группировки.

За совершенные преступления провокаторам грозит до 8 лет лишения свободы.

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