Мужчине сказали, что ему необходимо "поехать на разговор" в село Деловое, которое находится в 36 км от места, где пара планировала отдыхать.

Пограничники в Закарпатье задержали военного ВСУ вместе с его женой, которые приехали в горы на отпуск и удержали их более 7 часов прямо на вокзале.

Об этом случае рассказала украинская журналистка, жена защитника Олеся Котубей-Геруцкая на своей странице в Instagram .

По словам молодой женщины, ранним утром в селе Квасы Закарпатской области ее мужа Влада остановили правоохранители и пограничники для проверки документов. Военный предъявил УБД и разрешение на отпуск. Пара сообщила о своих планах и маршруте поездки.

Мужчине сказали, что ему необходимо "поехать на разговор" в село Деловое, которое находится в 36 км от места, где пара планировала отдыхать.

Журналистка отмечает, что это село расположено у границы с Румынией и подозревает, что таким образом правоохранители хотели обвинить военного в незаконном пересечении границы. Также Владиславу пытались фотографировать на улице Делово. По словам Олеси Котубей, эти фотографии, вероятно, требовались правоохранителям для фальсификации доказательств.

Военного привезли в отдел пограничной службы, но его жену не пропустили, сказав ей "пить кофе в магазине".

Позже мужчина позвонил по телефону и рассказал, что его "куда-то везут". Журналистка обратилась в ужгородскую Военную службу правопорядка и командование бригады, в которой служит ее муж. С их помощью ей удалось выяснить, что Владислава отвезли в Хустский ТЦК, находящийся в 70 километрах от Делового, куда супруги привезли из Квасов.

Военного отпустили только в 17:49. По словам Олеси, обратно в Деловой Влад не смогли привезти, а сказали, что доставят его в поселок Солотвино.

"Все спрашивают – а как же аргументировали задержание. Ответ – никак. Надеюсь написать на них столько жалоб, сколько смогу", - добавила она.

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