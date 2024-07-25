В Украине в 2024 году минимальная заработная плата выросла дважды и составляет 8 тысяч гривен. Прогнозируется, что средняя зарплата в разных секторах экономики продолжит увеличиваться, но последующее повышение минимальной зарплаты будет задержано на несколько лет. Об этом рассказали представители правительства.

В 2023 году минимальную зарплату не увеличивали из-за введения военного положения, однако в 2024 году она выросла дважды. В январе этого года она увеличилась с 6,7 тысячи до 7,1 тысячи гривен (что составляет 42,6 гривен в час), а с апреля выросла на 900 гривен, до 8 тысяч гривен (48 гривен в час). Эти изменения были включены в государственный бюджет на 2024 год.

Однако стоит отметить, что 8 тысяч гривен являются "чистой" минимальной зарплатой до налогообложения. Фактически граждане получают меньше, поскольку из этой суммы высчитываются следующие налоги и сборы:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 18% (1,44 тысячи гривен);

военный сбор (ВЗ) - 1,5% (120 гривен).

Следовательно, после вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора (ВЗ) в сумме 1,56 тысяч гривен, работникам выплатят "на руки" только 6,44 тысяч гривен.

Относительно будущего повышения минимальной зарплаты на следующий год планов по ее увеличению нет. Согласно планам правительства, рост "минималки" ожидается только в 2028 году, как было согласовано с международными партнерами. Ранее в Министерстве финансов рассматривали возможность повышения минимальной зарплаты следующим образом:

с января 2025 года - до 8,37 тысяч гривен;

с января 2026 года - до 8,95 тысяч гривен.

В конце текущего года средняя месячная заработная плата, по ожиданиям Министерства финансов, составит 21,8 тысячи гривен. В первом квартале этого года средняя зарплата в Украине выросла на 22,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 18,9 тысячи гривен.

Самые высокие средние заработные платы зафиксированы в следующих секторах:

сфера информации и телекоммуникаций: 49,47 тысячи гривен;

сфера финансов и страховой деятельности: 39,116 тысячи гривен;

отрасль авиационного транспорта: 34,699 тысячи гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, пересчитают ли зарплаты на фоне массового недовольства.

Как писала Politeka, части украинцев будут платить повышенные зарплаты по новым правилам.

Также Politeka сообщала, зарплата руководства Укрэнерго возмутила военных, говорят о диверсии.