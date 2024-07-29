С 1 августа 2024 года украинские пенсионеры, проживающие в зонах боевых действий и получающие низкие пенсии, могут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь Всемирной продовольственной программы ООН.

С 1 августа 2024 года некоторым украинцам будет начислена дополнительная выплата от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Известно, кто имеет право на получение этой помощи.

Эту информацию предоставляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Кто получит выплаты от ООН в августе

По данным ПФУ, дополнительная денежная помощь предназначена для людей пенсионного возраста, проживающих в зоне боевых действий и получающих низкие пенсии.

Помощь предусмотрена Программой дополнительной денежной помощи от ВПП ООН, продленной до декабря 2024 года. Дальнейшее продление выплат будет зависеть от финансирования доноров.

Программа стартовала в августе 2023 г. по инициативе Министерства социальной политики, Пенсионного фонда и ВПП ООН. Цель программы – объединить усилия по оказанию финансовой поддержки украинцам от международных гуманитарных организаций. Особое внимание уделяется пенсионерам, проживающим в зоне боевых действий, получающих низкие пенсии и не имеющим поддержки от других международных организаций.

В апреле 2024 года проект продлился еще на три месяца, а июнь был последним запланированным месяцем для оказания помощи.

Какой размер помощи и как получить

Дополнительная денежная помощь предоставляется пенсионерам, отвечающим следующим критериям:

Размер пенсии менее 3,25 тыс. грн.;

Проживание в зонах активных или вероятных боевых действий (определено приказом №309);

Отсутствие дополнительной денежной помощи от международных организаций или выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) после 1 марта 2023 года.

Сумма выплаты от КПН ООН равна разнице между 3,25 тыс. гривен и размером пенсии пенсионера, который отвечает всем указанным критериям.

Обращаться за дополнительной выплатой не следует. Средства будут перечислены на основе данных из баз ПФУ и поступят на банковскую карту или через отделение Укрпочты.

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