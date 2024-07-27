Почему нет мобильной связи и что делать в таком случае – в «Киевстар» предоставили своим абонентам важную информацию.

Почему нет мобильной связи «Киевстар», будут ли изменения в ситуации и что делать, если невозможно никуда позвонить – в компании объяснили абонентам.

Так, некоторые абоненты Киевстар сообщают, что мобильная связь исчезает вместе со светом.

«Киевстар, скажите пожалуйста будут ли изменения со связью район Позняки Осокорки. При включении света мобильная связь ложится…»,

«Решите проблему со связью. Звонить еще более-менее можно, а мобильный интернет просто ужас…»,

«Исчезает свет, исчезает сразу интернет, а в течение часа полутора вместо разговора – отдельные звуки»,

«Планирует ли компания установить источник бесперебойного питания на домовое оборудование, чтобы пользователи имели возможность воспользоваться вашими услугами в том объеме, который нужен для работы?...»,

«Как только выключают свет – пропадает не только мобильный интернет, но и связь. Поэтому у меня нет возможности пользоваться тем, за что каждый месяц я плачу деньги. Связь исчезает через несколько минут после вырубки света. То есть ближайшие вышки не имеют генераторы или АКБ. Как вы планируете решить мою ситуацию?..» , - звучат жалобы в адрес связи от «Киевстар».

Почему нет связи "Киевстар".

В компании ответили, почему нет связи. Так, в «Киевстар» рассказали, что любому аккумулятору, установленному на станции, нужно время, чтобы подзарядиться, а именно от 4 до 6 часов в зависимости от количества установленных АКБ для максимальной зарядки. Для зарядки источников бесперебойного питания требуется 8 часов бесперебойной работы.

«К сожалению, отключения света носят непрогнозируемый характер как по количеству отключений в течение суток, так и по продолжительности. Поэтому аккумуляторы не успевают заряжаться», – объясняют в «Киевстар».

С такими графиками отключения телеком-операторов и провайдеров фиксированного интернета не всегда могут обеспечивать бесперебойную работу сети.

Добавим, что Национальный центр оперативно-технического управления сетями обязал мобильных операторов, в том числе «Киевстар», до 1 февраля 2025 г. обеспечить 100% базовых станций возможностью работать 10 часов без света.

Почему нет связи "Киевстар".

Отметим, когда абоненты одного оператора остаются без связи, они могут вернуть себе возможность связи благодаря Национальному роумингу.

Это означает, что абонент может выбрать любого доступного в данный момент мобильного оператора в Украине, независимо от того, какая SIM-карта стоит в телефоне. Тариф при этом останется таким же, какой абонент имеет у своего оператора.

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