В Донецкой области осудили мужчину, отказавшегося от мобилизации. На суде он пояснил, что у него есть бронь от призыва. Об этом говорится в приговоре Добропольского горрайонного суда Донецкой области.

Согласно приговору суда от 22 августа 2023 года, мужчина прошел медицинскую комиссию, признавшую его пригодным к мобилизации. В сентябре 2023 пытались вручить ему повестку, но мужчина отказался ее принимать, что привело к обвинению его в уклонении от мобилизации.

На суде мужчина частично признал свою вину. Он пояснил, что сам пришел в Территориальный центр комплетирования для заполнения обходного листа во время трудоустройства.

Однако его направили на прохождение медицинской комиссии, которая подтвердила его пригодность к призыву, хотя мужчина утверждал, что он болеет гепатитом С и не согласен с результатами комиссии. Он также отметил, что во время трудоустройства получит бронирование от мобилизации, хотя на момент вручения повестки у него не было этого документа.

Человек, который в настоящее время работает в шахте в условиях подземной добычи, имеет бронирование от призыва для выполнения военной службы по мобилизации, и предоставил копию этого решения в суд. Он просил суд не применять к нему суровое наказание, учитывая состояние его здоровья, специфику работы в шахте и наличие брони от призыва.

Мужчина просил назначить ему наказание, не предусматривающее реального отбывания наказания, согласно статье 75 Уголовного кодекса Украины.

Во время суда врач заявила, что мужчина признан годным к прохождению военной службы, несмотря на наличие у него гепатита С, в соответствии с действующей инструкцией Министерства здравоохранения Украины (статья 4-в).

Суд также установил, что у мужчины действительно есть бронь от мобилизации до августа 2024 года, однако на момент вручения повестки это не было подтверждено.

Мужчину осудили за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

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