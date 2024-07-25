ТЦК не имеет права блокировать счета ФЛП за невыполнение мобилизационных требований, но в случае неуплаты штрафов возможно наложение ареста на имущество.

До 16 июля украинцы, подлежащие военной службе, должны были обновить свои военно-учетные данные, включая предпринимателей из ФОТ. Если эти требования не были выполнены, ТЦК не вправе блокировать счета, однако другие органы могут это сделать.

Об этом сообщил адвокат Богдан Янкив в комментарии LIGA.net .

Будут ли блокировать счета ФЛП из-за необновления данных?

Адвокат пояснил, что согласно законодательству блокирование счетов ФЛП, физических лиц или бизнеса из-за нарушения мобилизационного закона не предусмотрено. Однако если из-за нарушений возникает штраф, возможность блокирования счетов становится реальной.

"Закон не предусматривает блокирование счетов ФЛП, физических лиц или бизнеса за нарушение мобилизационного законодательства. Однако если возникает штраф, он передается в Исполнительную службу, которая предоставляет 10 дней для уплаты. Если штраф не будет уплачен в этот срок, может быть наложен арест на счета, автомобили, недвижимость и другие имущественные активы, которые есть в государственных реестрах", - пояснил Янков.

Он также добавил, что после уплаты штрафа аресты со счетов и имущества снимаются, и пользоваться ими можно без ограничений. Такие последствия могут быть и для других штрафов, будь то нарушения правил дорожного движения или другие правонарушения.

"Это не особый случай для мобилизационного законодательства; это общая практика для любых штрафов, которые вы игнорируете и не платите", — отмечает юрист.

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