Ретроградный Меркурий – это астрономическое явление, которое будет происходить с 5 по 28 августа – астролог предупредила, чего не следует делать в эти дни.

Ретроградный Меркурий в августе 2024 года будет проходить с 5 по 28 августа, пишет Politeka.net.

Ретроградный Меркурий – это астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения Меркурия в обратном направлении. Однако это совсем не так, поскольку планеты двигаются только вперед по своей орбите вокруг Солнца.

Этот эффект вызван положением Земли в отношении Меркурия.

По словам ученых, планеты не останавливают свое обращение и не меняют его направления.

Ретроградный Меркурий с 5 по 28 августа.

Однако астрологи наделяют явление ретроградный Меркурий особым значением.

Этот период считается влияющим на коммуникацию, технологии, мышление и восприятие. Астрологи считают, что ретроградный Меркурий, энергии этого астрономического явления, могут стать причиной возникновения конфликтов, трудностей на работе и проблем в целом.

Есть даже ряд советов от астрологов, чего лучше не делать в дни ретроградного Меркурия. Так, лучше отказаться от покупки техники, подписания важных сделок. Вообще для того, чтобы начинать что-то новое, стоит дождаться другого периода.

Своими советами по поводу того, чего лучше не делать в ретроградный Меркурий с 5 по 28 августа поделилась и таролог, автор канала с прогнозами от Таро «Твой душевный Таролог» .

«С 5 по 28 августа будет ретроградный Меркурий. Не нужно покупать технику, не нужно никакие заключать договоренности, нельзя начинать ничего нового.

Потому что нужно доделывать работу, которая была начата до этого, нужно предварительно заключенные договоренности над ними работать. То есть, не делать ничего нового», – объяснила эксперт по Таро.

Ретроградный Меркурий с 5 по 28 августа.

По словам Елены, техника, которая будет куплена в период ретроградного Меркурия с 5 по 28 августа, может ломаться.

«Не следует покупать авто, не нужно совершать в этот период купли-продажи. Никаких таких крупных дел в это время не начинаем», - посоветовала таролог.

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