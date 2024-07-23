Гороскоп на місяць, тиждень або найближчий час може допомогти уникнути багатьох проблем і неприємностей, використати попередження від зірок змінити своє життя на краще.

Згідно з гороскопом на тиждень 22-28 липня, цей період є доволі суперечливим, адже з однієї сторони аспекти пропонують людям діяти, з іншої - бути уважними.

«Увесь тиждень Сонце буде мати секстиль з Марсом. Період для плодотворної роботи. Важливо діяти, щось робити і не сидіти на місці. Прекрасний аспект для проектів, робочих процесів. Для проявлення своєї особистості», - розповіла професійний астролог Гарькава Наталія.

Але також варто мати на увазі, що Сонце буде в опозиції від Плутона до пʼятниці. І тут, підкреслює астрологиня, вже не так все легко.

Є ризики жорсткої конкуренції, маніпуляцій.

«Важливо не піддаватися під тиск оточуючих», - радить астролог усім знакам Зодіаку.

Також, згідно з гороскопом на тиждень, можуть бути руйнівні ситуації, конфліктні.

«Тому, якщо робити якийсь важливий крок, подумайте наскільки зараз вистачає сил відстоювати свої інтереси і боротися за себе. Не час ризикувати, аспект аварійний», - попередил астролог.

В період з 22 по 25 липня – Сонце тригон Нептун. У ці дні не слід нехтувати відпочинком, хоббі і творчістю. Найкраще – бути на природі, особливо біля води, танцювати, працювати з внутрішнім світом, робити практики.

«Включайте фантазію, добре візуалізувати», - попередила астролог і експертка з гороскопів.

Період 26.07 - 27.07 - Меркурій квадрат Марс. І це конфліктний аспект, тому у ці дні можливі суперечки. Астролог радить не робити покупок і казати тільки те, в чому є впевненість.

Також у ці дні, згідно з гороскопом, можливі неприємні новини, необхідно бути уважними на дорогах, уникати конфліктів і скупчення людей.

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