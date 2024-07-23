Гороскоп на месяц, неделю или на ближайшее время может помочь избежать многих проблем и неприятностей, использовать предупреждение от звезд изменить свою жизнь к лучшему.

Согласно гороскопу на неделю 22-28 июля, этот период довольно противоречив, ведь с одной стороны аспекты предлагают людям действовать, с другой - быть внимательными.

«Всю неделю Солнце будет иметь секстиль с Марсом. Период для плодотворной работы. Важно действовать, что-то делать и не сидеть на месте. Прекрасный аспект для проектов, рабочих процессов. Для проявления своей личности», – рассказала профессиональный астролог Гарькава Наталья.

Но также следует иметь в виду, что Солнце будет в оппозиции от Плутона до пятницы. И здесь, подчеркивает астролог, уже не так легко.

Есть опасности жесткой конкуренции, манипуляций.

«Важно не поддаваться под давление окружающих», – советует астролог всем знакам Зодиака.

Также согласно гороскопу на неделю могут быть разрушительные ситуации, конфликтные.

«Поэтому, если делать какой-то важный шаг, подумайте, насколько сейчас хватает сил отстаивать свои интересы и бороться за себя. Не время рисковать, аспект аварийный», – предупредил астролог.

В период с 22 по 25 июля – Солнце тригон Нептун. В эти дни не следует пренебрегать отдыхом, хобби и творчеством. Лучше всего – быть на природе, особенно у воды, танцевать, работать с внутренним миром, делать практики.

"Включайте фантазию, хорошо визуализировать", - предупредила астролог и эксперт по гороскопам.

Период 26.07 – 27.07 – Меркурий квадрат Марс. И это конфликтный аспект, потому в эти дни возможны конфликты. Астролог советует не делать покупок и говорить только то, в чем есть уверенность.

Также в эти дни, согласно гороскопу, возможны неприятные новости, необходимо быть внимательными на дорогах, избегать споров и скоплений людей.

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