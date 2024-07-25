Организаторам этой схемы было поставлено в известность о подозрении - им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Бывшему военному и работнику коммунального предприятия Каменского городского совета «Центр первичной медико-санитарной помощи №3» было доложено о подозрении. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

За 80 тысяч гривен военным предоставляли фальшивые справки о наличии инвалидности их родственников, которые, по заявлениям, нуждались в постоянном надзоре. Эти обстоятельства послужили причиной их увольнения с военной службы.

Минимум 18 мобилизованных воспользовались этими услугами; из них 12 уже были уволены со службы. Эти лица также получили выплаты по закону на сумму около 500 тысяч гривен при увольнении. Еще 6 военнослужащих подали фиктивные документы и ожидали своего увольнения.

Во время обысков в месте проживания фигурантов правоохранители обнаружили, что они изготовили около 150 фальшивых справок и изъяли более 30 поддельных печатей из разных медицинских учреждений.

Организаторам этой схемы было поставлено в известность о подозрении в подделке официальных документов и оказании помощи в уклонении от военной службы (часть 3 статьи 358, часть 5 статьи 27, часть 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины).

Санкция этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

12 военнослужащим было поставлено в известность о подозрении в попытке уклонения от военной службы путем подделки документов и мошеннического завладения государственными средствами (часть 4 статьи 409, часть 5 статьи 27, часть 1 статьи 358, часть 4 статьи 358, часть 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины).

Еще шестерым военнослужащим предъявлено обвинение в попытке уклонения от военной службы путем подделки документов и покушения на мошенническое завладение государственными средствами (часть 2 статьи 15, часть 4 статьи 409, часть 5 статьи 27, часть 1 статьи 358, часть 4 статьи 358, часть 2 статьи 15, часть 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Пятеро военнослужащих, пытавшихся получить отпуск по поддельным документам, решили добровольно продлить свою службу. В их отношении рассматривается вопрос о возможном наказании, не связанном с лишением свободы.

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