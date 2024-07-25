В Тернопольской области разоблачены случаи взяточничества среди военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Задокументированы случаи неправомерной деятельности военнослужащих одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Тернопольской области.

Эту информацию предоставляют в службе по связям с общественностью Тернопольского ОТЦК и СП.

В областном ТЦК уверяют, что руководство Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки системно борется с коррупцией и взяточничеством в своих подразделениях, избавляясь от лиц, дискредитирующих ВСУ.

"В результате совместной работы с Национальной полицией Украины задокументированы факты неправомерной деятельности военнослужащих одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что руководство и личный состав Тернопольского областного ТЦК будут оказывать всестороннюю поддержку следствию.

"Мы ожидаем надлежащей правовой оценки совершенного и неотвратимости наказания виновных. Для предотвращения подобных случаев, призываем граждан сообщать о таких фактах и ​​немедленно обращаться в правоохранительные органы. Предупреждаем, что за предложение или обещание должностным лицам ТЦК неправомерной выгоды предусмотрена уголовная ответственность ", – подчеркивают в ТЦК.

Кроме того, сообщается, что задачи по мобилизации будут выполнены, и все ТЦК и СП работают в штатном режиме.

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