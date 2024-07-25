В Украине планируют повысить военный сбор с 1,5% до 5%, что существенно снизит размер заработных плат граждан, а новые поступления пойдут на финансирование армии.

В Украине ожидается уменьшение размера зарплат в связи с планами властей существенно повысить ставку военного сбора. Эта инициатива, предусматривающая внесение изменений в Налоговый кодекс, прописана в новом законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде.

Об этом сообщили в Министерстве финансов. Новый военный сбор: как это отразится на доходах украинцев

По данным Минфина, планируется повышение военного сбора с 1,5 до 5%. По расчетам каждый гражданин с минимальной зарплатой будет отдавать в бюджет 400 гривен ежемесячно на финансирование армии.

Размер отчислений в ВСУ будет зависеть от уровня доходов граждан. С увеличением ставки военного сбора смогут закупать такое снаряжение для военных:

При доходе 8 тыс. грн (минимальная зарплата) – 13 грн в день, 400 грн в месяц. Этого хватит на покупку тактических перчаток для одного бойца.

При доходе 20 тыс. грн (чуть выше средней зарплаты) — 33 грн в день, 1 тыс. грн в месяц. Это позволит купить тактические очки для военного.

При доходе 50 тыс. грн – 83 грн в день, 2,5 тыс. грн в месяц. На эти деньги можно купить тактический рюкзак.

При доходе 100 тыс. грн – 167 грн в день, 5 тыс. грн в месяц. Этого хватит на комплект военной формы.

При доходе 200 тыс. грн – 333 грн в день, 10 тыс. грн в месяц. Можно приобрести рацию.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что ежедневные расходы на войну составляют 5,6 млрд грн, что эквивалентно военному сбору из 14 миллионов минимальных зарплат.

"Необходимо найти дополнительные 500,3 млрд грн для обеспечения критически важных потребностей. Мы можем рассчитывать только на собственные ресурсы, основными из которых являются налоги и внутренние заимствования. Поэтому предлагается закрыть 1/4 этой суммы за счет повышения военного сбора с 1,5% до 5% для физических лиц. Каждая уплаченная гривна налога важна, ведь идет на покупку жизненно необходимых вещей", - добавили в ведомстве.

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