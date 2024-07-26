Фактический прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине составляет 3028 гривен, но настоящий размер гораздо больше.

Министерство социальной политики Украины обнародовало фактический размер прожиточного минимума для разных социальных и демографических групп населения, значительно отличающийся от установленного законодательством.

Основную часть расходов составляют расходы на питание в размере 3700 гривен. Эти данные базируются на ценах в июне 2024 года и рассчитаны в соответствии с требованиями Закона "О прожиточном минимуме". Расчеты охватывают трудоспособных и нетрудоспособных граждан, а также детей младше 6 лет и от 6 до 18 лет.

Министерство социальной политики разработало соответствующую таблицу по расчетам фактического прожиточного минимума. Сейчас прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине составляет 3028 гривен.

Согласно информации от Минсоцполитики, расходы на питание составляют чуть более 3 700 гривен, на непродовольственные товары – 1 196 гривен, на коммунальные платежи – 1 200 гривен, а на услуги связи – 67 гривен.

Общий размер прожиточного минимума на одного человека в месяц составляет 7 064,62 гривен, а после учета обязательных платежей – 8 089,28 гривен.

Напомним, что работники учреждений здравоохранения имеют право на выплату денежной помощи, эквивалентной 10 месячным пенсиям.

Право на получение этой помощи имеют лица, имеющие соответствующий страховой стаж и работавшие в государственных или коммунальных учреждениях до выхода на пенсию по возрасту.

Источник: Федерация профсоюзов Украины.

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