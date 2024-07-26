Полиция Тернопольской области ликвидировала коррупционную схему представителей районного ТЦК. Чиновники одного из Территориальных центров комплектования (ТЦК и СП) Тернопольской области установили уголовную ответственность для тех, кто решил избежать мобилизации. Полиция Тернопольской области сообщила об этом.

Сообщается, что в месяц коррупционеры "зарабатывали" на уклоне от 100 тыс. до 150 тыс. долларов. Организатору и одному из подельников следователи уже сообщили о подозрении. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Оперативники уголовного розыска и следователи Главного управления Нацполиции в Тернопольской области при содействии руководства Минобороны и ВСУ получили информацию о том, что должностные лица РТЦК и СП осуществляли незаконное сбор средств от лиц, уклонявшихся от военных обязанностей.

Напомним, что в Украине будут судить двух должностных лиц "Энергоатома", подозреваемых в злоупотреблении 100 млн грн во время строительства хранилища отработанного ядерного топлива. Дело уже передано в суд. Также, по данным следствия, в указанной схеме принимали участие руководитель и юрист частной компании, которые также могут стать обвиняемыми.

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