Майора из Ровенской области привлекли к ответственности за незаконные начисления суммы в 400 тысяч гривен своей подчиненной. Младшая сержантка, не находившаяся в зоне боевых действий, получала дополнительные выплаты в размере по 100 тысяч гривен ежемесячно. Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

коррупция, деньги

В приговоре Дубенского горрайонного суда Ровенской области указано, что майор, заместитель командира воинской части по вооружению, обвинялся в небрежном отношении к военной службе. В течение января-апреля 2023 он подписывал и подавал рапорты о начислении боевых выплат (100 тысяч гривен ежемесячно) младшей сержантке, которая на тот момент не находилась на службе в зонах ведения боевых действий.

В деле по военному возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе). Майор заключил соглашение о признании виновности с прокурором.

суд, судебный процесс

По материалам дела отмечено, что обвиняемый возместил воинской части 400 тысяч гривен, которые он безосновательно насчитал младшей сержантке.

Суд назначил майору пять лет лишения свободы, однако освободил его от отбывания наказания с условным сроком на один год. Приговор еще не может быть обжалован.

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