В деле по украинскому военному возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса.

Майора из Ровенской области привлекли к ответственности за незаконные начисления суммы в 400 тысяч гривен своей подчиненной. Младшая сержантка, не находившаяся в зоне боевых действий, получала дополнительные выплаты в размере по 100 тысяч гривен ежемесячно. Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В приговоре Дубенского горрайонного суда Ровенской области указано, что майор, заместитель командира воинской части по вооружению, обвинялся в небрежном отношении к военной службе. В течение января-апреля 2023 он подписывал и подавал рапорты о начислении боевых выплат (100 тысяч гривен ежемесячно) младшей сержантке, которая на тот момент не находилась на службе в зонах ведения боевых действий.

В деле по военному возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе). Майор заключил соглашение о признании виновности с прокурором.

По материалам дела отмечено, что обвиняемый возместил воинской части 400 тысяч гривен, которые он безосновательно насчитал младшей сержантке.

Суд назначил майору пять лет лишения свободы, однако освободил его от отбывания наказания с условным сроком на один год. Приговор еще не может быть обжалован.

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