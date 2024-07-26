Украинский спортивный журналист Андрей Сенькив, который в середине июня был призван в Вооруженные силы Украины, в социальной сети Х (бывшая Twitter) сообщил, что его направили на офицерские курсы. По заключению военно-врачебной комиссии (ВЛК), у Сенькива есть серьезные проблемы со зрением и он может обслуживать только на тыловых должностях.

Несмотря на все документы, подтверждающие ограниченную пригодность Сенькива, после прохождения базовой военной подготовки (БВСП) его все равно направили учиться командовать механизированным взводом.

"Докладываю об армейском маразме. Так что меня, как и всех моих коллег из БВЗП, имевших высшее образование, приказом в принудительном порядке направили на офицерские курсы. Все отношения, договоренности, "приехал представитель бригады", "проходишь повторное влк" - не каналы. Хотим ли мы быть офицерами, не спрашивали тоже. Все, с кем общаюсь здесь и в общем – все в шоке и впервые о таком слышат", - объяснил он.

Журналист добавил, что на офицерские курсы назначают людей, которые пригодны исключительно для тыловых структур и даже с ограничениями в здоровье.

"Я не могу занимать должность боевого офицера - это не тыловая должность. Это есть в заключении ВЛК. То есть, я никак не могу таким быть. Разве по собственному согласию. Здесь все в ах*и из этого. Типа - кого и зачем нам привезли? И что делает? Я служить хочу. Потому и пошел в военкомат. Но, дорогие, дайте мне служить согласно моим физическим возможностям. Если у слепого комзвода во время боя взлетают очки или линзы - это же п*зда", - рассказал Андрей Сеньков.

В конце своего треда в соцсети Х Андрей призвал всех военных о помощи.

"Поэтому, тем, кому я нужен по своим навыкам и с учетом вывода ВЛК и кто готов присоединиться к борьбе, поздравляю. Я отдам сторицей. Мне не понятно, что делать. Я не против быть офицером, но в рамках рекомендаций ВЛК. Тыл, медиа-служба – поздравляю", – написал Сеньков.

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