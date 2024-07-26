Во время проведения обысков у подозреваемых были обнаружены и изъяты документы, мобильные телефоны, компьютерное оборудование, черновые записи и денежные средства.

Согласно руководству по делу, которое ведет Правобережная окружная прокуратура города Днепра, подозрение объявлено четырем участникам организованной группы. Подробности сообщили в Офисе генерального прокурора.

Согласно расследованию, организатор – семейный врач из Днепра, привлекая знакомых и друзей, организовал мошенническую схему для завладения бюджетными средствами. Подозреваемые создавали фейковые аккаунты пациентов в электронной медицинской системе "HELSI", используя вымышленные анкетные данные и информацию умерших. После этого они выдавали "пациентам" электронные рецепты на лекарства.

В течение двух лет подозреваемые использовали более 1,6 тысяч фальшивых электронных рецептов для незаконного получения более 1 миллиона гривен из государственной программы "Доступные лекарства".

Они также активно привлекали фармацевтов, руководителей сетей аптек и аптечных пунктов для погашения этих рецептов в обмен на денежную компенсацию.

Во время проведения обысков на местах проживания и работы подозреваемых были обнаружены и изъяты документы, мобильные телефоны, компьютерное оборудование, черновые записи и денежные средства.

Им предъявляют обвинения в совершении мошенничества в особо крупных размерах и несанкционированном доступе к информации, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах и автоматизированных системах, что повлекло значительный ущерб (согласно статьям 27 и 28, часть 4 и 5 статьи 190, часть 4 Уголовный кодекс Украины).

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