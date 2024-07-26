Эксперты прогнозируют, что инвестиции в новое оборудование приведут к росту тарифов на мобильную связь.

Из-за частых отключений электроэнергии в Украине снижается надежность мобильной связи. Власти настаивают на том, чтобы операторы работали без централизованного электроснабжения дольше, но не предоставляют никаких преимуществ для реализации этого требования.

Эксперты прогнозируют, что инвестиции в новое оборудование приведут к росту тарифов на 50% в 2025 году, однако при продолжительных отключениях трудно обеспечить непрерывную связь.

Единственное послабление, полученное операторами мобильной связи, произошло после распоряжения регулятора о 10 часах автономной работы без электроснабжения. 19 июля НКРЭКУ сократила сроки присоединения электроустановок к базовым станциям. Однако эти меры изолированы и не равнозначны к поддержке, которую государство оказывает энергетической отрасли.

Как отмечает председатель совета ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" (ТелПУ) Татьяна Попова, энергетики пользуются рядом преференций от государства, включая 100% бронирование персонала, финансовую и техническую помощь со стороны бюджета и других государственных институций. В телекоммуникационной отрасли таких льгот пока нет.

Глава совета ТелПУ убеждена, что мобильные операторы сделают все возможное для обеспечения качественной связи, чтобы избежать санкций и сохранить лояльность клиентов. Однако для обеспечения энергонезависимости необходимы значительные инвестиции, и отсутствие государственных преференций может привести к значительному повышению стоимости мобильных услуг.

"Предварительно можем сказать, что закупка и установка десятков тысяч резервных источников питания в чрезвычайно короткие сроки потребует значительных дополнительных инвестиций. И нужно искать баланс между обеспечением связи и возможностью предоставлять услуги абонентам по доступной цене", - отметили представители lifecell.

Медиаэксперт Александр Глущенко отметил, что операторы не смогут внезапно повысить тарифы, но ожидается их рост в 2025 году. Причины тому – это не только затраты на энергетическое оборудование, а также общий уровень инфляции и повышения налогов.

"Абонентам следует готовиться к постепенному росту тарифов в течение 2025 года - условно, услуги подорожают на 50% с 1 января по 1 декабря", - отметил он.

Источник: LIGA.net.

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