Адвокат ответила, как могут вручить повестку военнообязанному, который нигде не прописан и кому первому придется идти в ТЦК.

После завершения кампании по обновлению персональных данных в Украине, мужчины, имеющие военные обязательства и обновившие свои данные, будут получать повестку в Территориальный центр комплектования (ТЦК и СП) по месту жительства, которое они указали во время обновления, для прохождения военно- врачебной комиссии (ВЛК).

Мужчины, не обновившие персональные данные, получат повестку на обновление данных по месту прописки, а также дополнительный штраф в размере 17 тысяч гривен.

"Но обе категории граждан, кто обновил и не обновил персональные данные, все равно будут вызываться в ТЦК и СП. Конечно, точной информации, кто первым будет более "привлекательным" для армии нет в открытом доступе. Эти данные закрыты", — пояснила адвокат.

По всей вероятности, Территориальные центры комплектования (ТЦК и СП) будут выполнять конкретные мобилизационные задачи от Генерального штаба, чтобы определить количество мобилизованных, необходимых для доукомплектования Вооруженных сил Украины, а также рекомендованный возраст, военно-учетную специальность и другие критерии.

"В зависимости от потребностей армии, мужчины будут вызываться в ТЦК и СП для обновления данных и/или для прохождения ВЛК с последующей мобилизацией, если они будут признаны годными к военной службе и без оснований для отсрочки", — говорит Марина Бекало.

По словам адвоката, вызов военнообязанных, не имеющих регистрации места жительства или зарегистрированных на оккупированных территориях или в зонах боевых действий, а также не имеющих регистрации как военно-призванную обязанность, невозможен из-за повестки по адресу.

Однако вызов в Территориальный центр комплектования (ТЦК) может быть осуществлен по вручению повестки по месту официального трудоустройства или обучения военнообязанному, в общественных местах, блокпостах или в пунктах пропуска через государственную границу.

Источник: ТСН.

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