Сегодня в одесских соцсетях появилось шокирующее видео, на котором видно, как мужчина в военной форме агрессивно обращается с девушкой. Он хватал ее за волосы, бил по лицу и нецензурно выражался, передает издание Новости Live .
На видео видно, что инцидент произошел по ул. Успенской в Приморском районе Одессы. Мужчина начал конфликт с кондуктором троллейбуса, громко крича на нее, обвиняя в том, что она оскорбила его жену.
В защиту кондуктора выступила молодая девушка, но и на нее агрессор стал нападать. Девушка провела кондукторшу к водителю и сама вышла из троллейбуса, но мужчина вышел за ней. Она заявила, что вызвала полицию и пыталась скрыться, но нападающий продолжал преследовать ее, хватая за волосы и ударяя кулаками и ногами.
"Жди полицию со мной! Закрой рот! Где полиция?" — кричал агрессор, пока наносил удары.
Девушка в слезах добралась до автомобиля полиции, и на видео видно, что изображение оборвалось. Пока неизвестно, как именно завершился инцидент.
Согласно информации от пользователей, нападающий является сотрудником охранной фирмы "Самсон" и был сильно пьян. СМИ также сообщают, что "друзья" нападающего приехали в полицейское отделение, а позже руководство фирмы пыталось разрешить ситуацию финансово.
Однако фирма "Самсон" уже отреагировала на событие и отметила, что набросившийся на женщину мужчина не является их сотрудником.
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