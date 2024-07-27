В Одессе мужчина в военной форме жестоко напал на девушку, избивал ее и угрожал.

Сегодня в одесских соцсетях появилось шокирующее видео, на котором видно, как мужчина в военной форме агрессивно обращается с девушкой. Он хватал ее за волосы, бил по лицу и нецензурно выражался, передает издание Новости Live .

На видео видно, что инцидент произошел по ул. Успенской в ​​Приморском районе Одессы. Мужчина начал конфликт с кондуктором троллейбуса, громко крича на нее, обвиняя в том, что она оскорбила его жену.

В защиту кондуктора выступила молодая девушка, но и на нее агрессор стал нападать. Девушка провела кондукторшу к водителю и сама вышла из троллейбуса, но мужчина вышел за ней. Она заявила, что вызвала полицию и пыталась скрыться, но нападающий продолжал преследовать ее, хватая за волосы и ударяя кулаками и ногами.

"Жди полицию со мной! Закрой рот! Где полиция?" — кричал агрессор, пока наносил удары.

Девушка в слезах добралась до автомобиля полиции, и на видео видно, что изображение оборвалось. Пока неизвестно, как именно завершился инцидент.

Согласно информации от пользователей, нападающий является сотрудником охранной фирмы "Самсон" и был сильно пьян. СМИ также сообщают, что "друзья" нападающего приехали в полицейское отделение, а позже руководство фирмы пыталось разрешить ситуацию финансово.

Однако фирма "Самсон" уже отреагировала на событие и отметила, что набросившийся на женщину мужчина не является их сотрудником.

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история