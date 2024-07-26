Олег Сенцов, с самого начала полномасштабного вторжения активно защищающий Украину, впервые за долгое время дал интервью, в котором поделился своим видением ситуации с мобилизацией и деятельностью ТЦК. В разговоре с BBC режиссер отметил, что война сталкивает его с разными людьми: одни приходят защищать родину добровольно, другие же мобилизованы. В то же время Сенцов подчеркнул, что некоторые мобилизованные не выдерживают физических нагрузок, в частности, речь идет о людях постарше, которые попадают в штурмовую пехоту.

"Я встречаю мобилизованных, некоторые из которых, по разным личным причинам, не пошли на войну в начале, но теперь служат и выполняют свои обязанности хорошо. Но есть также и пожилые люди, физически не справляющиеся с задачами штурмовой пехоты", — отметил режиссер.

Сенцов также поднял вопрос коррупции в сфере мобилизации, отметив, что замалчивание этой проблемы вредит Украине. По его мнению, необходимо бороться с коррупцией и обеспечить справедливость по вопросу призыва на военную службу.

"Должны признавать и бороться с коррупцией. Если мы этого не будем делать, она нас преодолеет. Мобилизация должна быть прозрачной и справедливой для всех. Нельзя, чтобы больных забирали с улиц, а здоровые люди отдыхали за границей или покупали справки", — подчеркнул Сенцов. .

Режиссер также считает, что есть категории граждан, которые не готовы защищать страну и что государство должно создать условия для работы с такими людьми. Основными аспектами есть определенные сроки службы и возможность демобилизации.

"Даже при условии честного подхода, часть людей не готова воевать. Государство должно мотивировать их через механизмы, такие как четкие сроки службы и возможность демобилизации", - подытожил Сенцов.

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