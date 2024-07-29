Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом известного салата с домашним соусом, который благодаря сыру и горчице получается не только ярким, но и запоминающимся.
Для приготовления понадобятся:
Ингредиенты:
- 200 г салата Ромен
- 200 г куриной грудки
- 100 г помидоров Черри
- 40 г анчоусов
- 5 перепелиных яиц
- 20 г пармезана
- 30 г сухариков
Для соуса:
- 5 г анчоусов
- 1 зубчик чеснока
- 80 г оливкового масла
- 20 г пармезана
- 1 ч.л. горчицы
- 10 г Вустерширского соуса
- 1 яйцо
Приготовление:
Куриную грудку нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до готовности, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Затем остудите и нарежьте ломтиками. Перепелиные яйца сварите вкрутую, охладите и обдайте холодной водой, чтобы легче было очистить. Очистите их и разрежьте пополам.
"Мастер Шеф" Литвинова добавила, для соуса в блендере смешайте анчоусы, чеснок, оливковое масло, пармезан, горчицу, Вустерширский соус и яйцо. Взбейте до однородной массы. Листья салата Ромен вымойте, обсушите и нарежьте на более мелкие кусочки. Помидоры Черри разрежьте пополам.
Для подачи выложите на тарелку листья салата, добавьте кусочки куриной грудки, помидоры Черри, анчоусы, перепелиные яйца и сухарики. Полейте соусом и посыпьте тертым пармезаном, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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