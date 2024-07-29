Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом известного салата с домашним соусом, который благодаря сыру и горчице получается не только ярким, но и запоминающимся.

Литвинова, скриншот Ютуб

Для приготовления понадобятся:

Ингредиенты:

  • 200 г салата Ромен
  • 200 г куриной грудки
  • 100 г помидоров Черри
  • 40 г анчоусов
  • 5 перепелиных яиц
  • 20 г пармезана
  • 30 г сухариков

Для соуса:

  • 5 г анчоусов
  • 1 зубчик чеснока
  • 80 г оливкового масла
  • 20 г пармезана
  • 1 ч.л. горчицы
  • 10 г Вустерширского соуса
  • 1 яйцо

Приготовление:

Куриную грудку нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до готовности, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Затем остудите и нарежьте ломтиками. Перепелиные яйца сварите вкрутую, охладите и обдайте холодной водой, чтобы легче было очистить. Очистите их и разрежьте пополам.

"Мастер Шеф" Литвинова добавила, для соуса в блендере смешайте анчоусы, чеснок, оливковое масло, пармезан, горчицу, Вустерширский соус и яйцо. Взбейте до однородной массы. Листья салата Ромен вымойте, обсушите и нарежьте на более мелкие кусочки. Помидоры Черри разрежьте пополам.

Для подачи выложите на тарелку листья салата, добавьте кусочки куриной грудки, помидоры Черри, анчоусы, перепелиные яйца и сухарики. Полейте соусом и посыпьте тертым пармезаном, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Последние новости Украины:

Лучше шарлотки: рецепт запеканки с яблоком от победительницы "Зважені та щасливі".

Вместо обычного шашлыка: "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт вкуснейшего мяса.

Нужно всего 10 минут: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкусной пасты из кабачка.