Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом известного салата с домашним соусом, который благодаря сыру и горчице получается не только ярким, но и запоминающимся.

Для приготовления понадобятся:

Ингредиенты:

200 г салата Ромен

200 г куриной грудки

100 г помидоров Черри

40 г анчоусов

5 перепелиных яиц

20 г пармезана

30 г сухариков

Для соуса:

5 г анчоусов

1 зубчик чеснока

80 г оливкового масла

20 г пармезана

1 ч.л. горчицы

10 г Вустерширского соуса

1 яйцо

Приготовление:

Куриную грудку нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до готовности, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Затем остудите и нарежьте ломтиками. Перепелиные яйца сварите вкрутую, охладите и обдайте холодной водой, чтобы легче было очистить. Очистите их и разрежьте пополам.

"Мастер Шеф" Литвинова добавила, для соуса в блендере смешайте анчоусы, чеснок, оливковое масло, пармезан, горчицу, Вустерширский соус и яйцо. Взбейте до однородной массы. Листья салата Ромен вымойте, обсушите и нарежьте на более мелкие кусочки. Помидоры Черри разрежьте пополам.

Для подачи выложите на тарелку листья салата, добавьте кусочки куриной грудки, помидоры Черри, анчоусы, перепелиные яйца и сухарики. Полейте соусом и посыпьте тертым пармезаном, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Последние новости Украины:

Лучше шарлотки: рецепт запеканки с яблоком от победительницы "Зважені та щасливі".

Вместо обычного шашлыка: "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт вкуснейшего мяса.

Нужно всего 10 минут: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкусной пасты из кабачка.