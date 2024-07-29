В этот раз у себя в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился на своей странице в Instagram рецептом вкусных и сытных рулетиков из лаваша, которые можно приготовить на гриле или сковороде. Этот простой, но оригинальный рецепт подойдет как для перекуса, так и для основного блюда.

Ингредиенты:

2 болгарских перца

1 луковица

50 г петрушки

1 кг фарша (свинина-говядина)

2 лаваша

соль и перец по вкусу

Шаги приготовления:

Нарежьте болгарский перец и лук кубиками. Мелко нарежьте петрушку, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В большой миске смешайте фарш, нарезанные перец, лук и петрушку. Посолите и поперчите по вкусу.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, раскатайте лаваш и равномерно распределите мясную смесь по всей его поверхности.

Сверните лаваш в трубочку и нарежьте на небольшие кусочки.

Нанизывайте кусочки на шампуры.

Разогрейте гриль или сковороду. Обжаривайте шашлыки из лаваша на среднем огне до готовности, переворачивая их время от времени, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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