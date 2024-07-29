Украинцам рассказали, в каких условиях жена может получить пенсию мужа после его смерти и какие размеры выплат предусмотрены законом.

В Украине существуют четыре вида пенсий: по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет и в связи с потерей кормильца. Последний вид пенсии могут получать нетрудоспособные родственники умершего человека, в том числе муж или жена, но при определенных условиях. Эти пенсии назначаются по общему закону для гражданских лиц и по специальному закону – для семьи военнослужащего. Издание "На Пенсии" объясняет, как рассчитывается сумма пенсии по потере кормильца.

В случае смерти гражданского лица

Если умерло гражданское лицо, пенсия назначается в зависимости от стажа, который должен быть от 2 до 14 лет, в зависимости от возраста к моменту смерти. При отсутствии стажа возможна выплата социальной помощи. Размер такой пенсии составит 50% потенциальной пенсии по возрасту умершего.

Если человек не был пенсионером, пенсия рассчитывается на основе возраста, стажа и зарплаты умершего. Учитывается также период со дня смерти до достижения пенсионного возраста умершего.

В случае, если умер пенсионер

Если умерший был пенсионером, его жена может получить около половины его пенсии вместо своей выплаты.

Если в семье двое и более иждивенцев

В случае, когда есть два или более иждивенцев, пенсия по потере кормильца назначается в размере 100% от пенсии по возрасту кормильца и делится равными частями между всеми претендентами.

Минимальные выплаты

Минимальная выплата не может быть ниже 100% прожиточного минимума на одного человека, на двух человек — 120%, а на трех и более — 150%.

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