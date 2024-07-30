В этот раз у себя в Instagram судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил быстрый рецепт сладкого печенья с шоколадом на своей странице в Instagram. Этот простой рецепт позволит приготовить вкусное и ароматное печенье за короткое время.
Ингредиенты:
- 150 г сливочного масла
- 150 г коричневого сахара
- 2 ч. л. молотого фундука
- 2 яйца
- 300 г муки
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
- 300-350 г шоколада
- Щепотка соли
Приготовление:
В большой миске смешайте сливочное масло, коричневый сахар, молотый фундук и яйца до однородной массы, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Постепенно добавляйте муку, разрыхлитель и щепотку соли, продолжая перемешивать, пока не получится однородное тесто.
Из получившегося теста сформируйте колбаску, заверните ее в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
Тем временем измельчите шоколад на маленькие кусочки, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Разогрейте духовку до 170 градусов.
Достаньте тесто из холодильника, нарежьте колбаску на кусочки и выложите их на противень, покрытый пергаментной бумагой. Мастер Шеф" Хименес-Браво посоветовал, выпекайте печенье в разогретой духовке в течение 20 минут до золотистого цвета.
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