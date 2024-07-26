Коммунальщики обратились с срочным заявлением относительно введения графиков отключения воды – что на самом деле происходит и придется ли украинцам привыкать к таким ограничениям.

В Сети появилась информация, что людей, к которым применяются графики отключения воды, значительно увеличится, пишет Politeka.net.

Утверждалось, что отключение воды начнется в Киеве. Отметим, что графики подачи воды уже вводились в нескольких населенных пунктах Украины. В частности, такие меры из-за отключения электроэнергии проводились в Конотопе Сумской области.

Графики отключения воды вводились в Ирпене. Причиной были также значительные ограничения электроснабжения.

Отключение воды и использование новых графиков.

Теперь появились данные о якобы введении графиков отключения воды в Киеве.

На фоне появления такой информации Киевводоканал сделал срочное заявление.

"Услуги водоснабжения и водоотвода предоставляются круглосуточно и в полном объеме, за исключением аварий на трубопроводах", - объявили коммунальщики.

Также сообщается, что никакой информации о введении графиков Киевводоканал не публиковал на официальном сайте.

Отключение воды и использование новых графиков.

Коммунальщики призвали не доверять фейкам и ориентироваться только на официальные источники информации.

Добавим также, что ранее, в апреле 2024, было запланировано повышение тарифов для поставщиков холодной воды в Киеве и других городах Украины, однако решение по этому вопросу отложено.

Повышение цены на воду для бытовых потребителей может произойти в тех общинах, где местные власти выполняют такие действия без согласования с НКРЭКУ. Официально с 1 июня национальная комиссия оставила стоимость воды для населения без изменений на ближайшие несколько месяцев.

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