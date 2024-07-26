Покровск, который является одним из стратегических объектов на востоке Украины, оказался под угрозой из-за приближения врага. По словам военного Андрея Сергана , враг находится всего в 20 км от города, однако местные коммунальщики, вместо того, чтобы укреплять оборону, занимаются высадкой цветов.

«Покровск будет встречать врага цветами?»

Удивление и возмущение военного Андрея Сергана вызывает поведение местных коммунальных служб. «Проезжал Покровск и удивлялся: 30-40 человек и трактор сапят цветник, не копают окопы, а приводят в порядок цветник», - пишет Серган. Тем временем враг продолжает наступление, приближаясь к Мирнограду, всего в 14 км от Покровска. По его словам, скоро ствольная артиллерия врага сможет спокойно накрывать центр города.

«Отмывание» денег

Андрей Серган уверен, что происходящее в Покровске не что иное, как «отмывание» денег. Он отмечает, что подобное происходило и в других городах, таких как Бахмут и Марьинка, которые были впоследствии захвачены врагом. «Почему эти деньги не идут на дроны!?», – спрашивает военный.

Приближение врага

Согласно последним данным, которые приводит Юрий Бутусов , враг продвинулся еще на 6 км и сейчас находится всего в 14 км от Мирнограда. Это создает реальную угрозу для Покровска, поскольку ствольная артиллерия врага скоро сможет обстреливать центр города.

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