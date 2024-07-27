Минобороны Украины сообщило, что пока нет срочной необходимости снижать мобилизационный возраст до 22 лет, но это может измениться в зависимости от ситуации на фронте.

Минобороны определило условия, при которых возможно понижение мобилизационного возраста до 22 лет. Пока нет срочной потребности в этом, но ситуация может измениться в зависимости от обстоятельств на фронте.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в интервью New Voice . Он подчеркнул, что сейчас количество обновивших свои военно-учетные данные лиц значительно превышает потребности армии. Поэтому сейчас нет необходимости снижать мобилизационный возраст.

"На сегодняшний день нет насущной потребности в снижении мобилизационного возраста. Но ситуация на фронте может меняться в зависимости от многих факторов. Пока мы не видим такой необходимости," — отметил он.

Лазуткин также отметил, что темпы мобилизации выросли и показатели существенно отличаются от тех, которые были в начале весны. "Главное, чтобы этот темп сохранялся и происходило системное пополнение. 4,6 миллиона военнообязанных обновили свои данные, что свидетельствует о наличии базы для работы", - добавил он.

В то же время офицер разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин в эфире "Киев 24" выразил мнение, что в армии наблюдается дефицит солдат, и мобилизационный возраст следует снижать. "В 22 года уже можно мобилизовать. Такое положение возникло из-за недостатка личного состава", - сказал он.

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