Минобороны определило условия, при которых возможно понижение мобилизационного возраста до 22 лет. Пока нет срочной потребности в этом, но ситуация может измениться в зависимости от обстоятельств на фронте.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в интервью New Voice . Он подчеркнул, что сейчас количество обновивших свои военно-учетные данные лиц значительно превышает потребности армии. Поэтому сейчас нет необходимости снижать мобилизационный возраст.
"На сегодняшний день нет насущной потребности в снижении мобилизационного возраста. Но ситуация на фронте может меняться в зависимости от многих факторов. Пока мы не видим такой необходимости," — отметил он.
Лазуткин также отметил, что темпы мобилизации выросли и показатели существенно отличаются от тех, которые были в начале весны. "Главное, чтобы этот темп сохранялся и происходило системное пополнение. 4,6 миллиона военнообязанных обновили свои данные, что свидетельствует о наличии базы для работы", - добавил он.
В то же время офицер разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин в эфире "Киев 24" выразил мнение, что в армии наблюдается дефицит солдат, и мобилизационный возраст следует снижать. "В 22 года уже можно мобилизовать. Такое положение возникло из-за недостатка личного состава", - сказал он.
Последние новости Украины:
Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости
Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь
Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история