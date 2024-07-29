Суд в Ровно приговорил основателя благотворительного фонда Сергея Рудьо к пяти годам заключения с двухлетним испытательным сроком за незаконный выезд 38 мужчин за границу.

В Ровенской области суд осудил основателя благотворительного фонда, из-за которого 38 мужчин незаконно уехали за границу. Ровенский городской суд принял решение по Сергею Рудье, заключившему соглашение о признании виновности с прокурором. Суд назначил ему пять лет заключения, однако освободил от отбывания наказания, предоставив двухлетний испытательный срок.

Как отмечено в приговоре, обнародованном в судебном реестре и в июле 2024 года, Сергей Рудьо, уроженец Ровно, в июне 2022 года зарегистрировал благотворительный фонд «Рудьо Сергея». Он изготовил печать фонда и передал ее неустановленному лицу, материалы по которому были выделены в отдельное уголовное производство.

В течение июля – декабря 2022 года этот человек подал в Ровенскую ОВО документы на 38 уклонян, которые якобы работали водителями-волонтерами фонда. Эти мужчины незаконно пересекли границу и не вернулись в Украину.

Сергею Рудье предъявили обвинение за незаконную переправку лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УКУ) и за предоставление заведомо ложных сведений для государственной регистрации (ч. 1 ст. 205-1 УКУ).

Судья Дмитрий Яковлев признал Рудьо виновным в совершенных преступлениях, назначив пять лет тюрьмы с двухлетним запретом занимать должности, связанные с охраной государственной границы. В то же время суд освободил его от отбывания наказания, установив двухлетний испытательный срок. Приговор может быть оспорен.

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