Зеленский прокомментировал петицию об отмене повышения цен на электроэнергию, отметив необходимость обеспечения социальной защиты граждан во время войны.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал электронную петицию, в которой украинцы потребовали отменить повышение цен на электроэнергию во время войны. Глава государства дал несколько предписаний по этому вопросу.

Эта информация обнародована на сайте Офиса Президента . Речь идет о петиции № 22/227444-эп "Запретить повышение цен на электроэнергию в условиях войны", которая была инициирована гражданином Романом Парфеновым.

В своем ответе президент поблагодарил "активную гражданскую позицию" и подчеркнул важность вопроса ценового регулирования на рынке электрической энергии, особенно в условиях войны. Он отметил, что нужно найти баланс между мобилизацией ресурсов для энергообеспечения и социальной защитой малоимущих украинцев.

Учитывая социальную значимость вопроса, Зеленский обратился к премьер-министру с предложением рассмотреть его и обеспечить соблюдение конституционных прав населения.

Глава государства также высказал предложение ускорить внедрение мер по созданию новой децентрализованной генерации электроэнергии, улучшить информирование граждан о ситуации в топливно-энергетическом комплексе и принять меры по экономии энергоресурсов.

Кроме того, Зеленский упомянул о программе жилищных субсидий для социально уязвимых категорий населения, которая поможет оплачивать услуги ЖКХ после повышения цен на электричество с июня 2024 года. Пенсионный фонд автоматически перечислит размер этого пособия для граждан. Петиция об отмене повышения цен была зарегистрирована 3 июня 2024 года, и за нее проголосовали более 25 тысяч граждан.

Автор петиции отметил, что уровень зарплат в Украине, особенно в регионах, не отвечает новым тарифам на электроэнергию. Государство не ввело мораторий на повышение тарифов до окончания войны.

"Народ Украины сталкивается с большими финансовыми трудностями, особенно тяжело пенсионерам. В таких условиях повышение тарифов на электроэнергию становится непосильным бременем для большинства граждан", - подчеркнул автор петиции.

Напомним, правительство повысило тарифы на электроэнергию с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт с 1 июня 2024 года. Необходимость повышения цен объяснили в Министерстве энергетики потребностью в дополнительных средствах после атак России на энергетические объекты.

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