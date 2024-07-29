В Луганской области будут судить экс-правоохранителя, который, сбежав на оккупированную территорию, мошенническим путем получил более 2,6 миллиона гривен в качестве выплат для семей военнопленных.

В Луганской области правоохранитель предстанет перед судом по обвинениям в дезертирстве и мошенничестве. Согласно данным Государственного бюро расследований (ДБР), мужчина незаконно получал выплаты, предназначенные для семей военнопленных, на общую сумму более 2,6 миллионов гривен.

Как сообщают следователи, в первые дни полномасштабного вторжения военный оставил службу, чтобы присоединиться к своей жене, которая оставалась на временно оккупированной территории Луганской области. Супруги удалось обмануть командование подразделения, в котором служил муж, прислав поддельные документы о его якобы захвате в плен русскими войсками.

На основании этих документов, с июля 2022 по январь 2024, они незаконно получали государственные выплаты.

По данным следствия, сумма полученных мошенническим путем средств составляет более 2,6 миллионов гривен. Кроме того, экс-правоохранитель пытался устроиться на службу в незаконно созданные органы правопорядка так называемой «ЛНР» и призвал бывших коллег перейти на сторону врага.

Мужчину обвиняют по частям 4 статьи 408 и частям 2 и 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Санкции по этим статьям предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Луганская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона. Судебное разбирательство продолжается.

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